Полігони, авіабази та нафтосховища: за рік дрони понад 120 разів атакували Крим і Росію

Найчастіше під прицілом опинялися Брянська і Бєлгородська області Росії, які розташовані поруч з українським кордоном.

Related video

За сім місяців 2023 року територію Росії та окупований Крим безпілотники різного типу атакували понад 120 разів. По яких цілях найчастіше здійснювали удари і якими дронами йдеться в аналітиці, опублікованій у Telegram-каналі Антона Геращенка.

Скільки разів безпілотники атакували Росію

Тільки за останні місяці безпілотні летальні апарати завдали по РФ стільки ударів, скільки було за весь попередній рік. Йдеться про більш ніж 120 ударів дронами. Найчастіше під прицілом опинялися Брянська та Бєлгородська область Росії. Крім того, дрони знищували цілі в окупованому Криму, який від початку російсько-української війни атакували приблизно 60 разів.

Крім того, починаючи з травня, почастішали нальоти безпілотників на Москву.

Які цілі вражали БПЛА

Здебільшого дрони штурмували нафтосховища, військові полігони та інфраструктуру, за допомогою якої військову техніку та боєприпаси доставляли окупантам в Україну. Так, різні нафтосховища безпілотники вражали щонайменше дев'ять разів. А в Краснодарському краї через наліт дрона навіть сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

Безпілотні летальні апарати також вдарили по Воронезькому полігону і кільком авіабазам. А 7 липня через наліт дронів постраждав Кримський міст.

На які відстані можуть літати українські дрони

Безпілотники, запущені з України, можуть досягати місць у глибині Росії, зокрема й у Москві. Наприклад, дрон-камікадзе "Бобер" може долати відстань до 1000 км, а UJ-22 — понад 1500 км.

Нагадаємо, днями експерти з'ясували, які українські дрони атакували Росію. У двох безпілотних летальних апаратів, на думку аналітиків, були всі технічні характеристики, що давали змогу завдати удару вглиб території Росії.

Крім того, експерти розкрили, чому український дрон "Бобер" небезпечний для РФ. "Бобер" схожий на іранський Shahed зовні, але більш уразливий для систем РЕБ, вважають фахівці.