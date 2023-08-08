"Розуміють, що там відбувається": росіяни на 54% рідше стали відвідувати Крим, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, кількість росіян, які бажають провести відпустку на окупованому півострові, не така вже й велика, оскільки "інформаційна блокада" на півострові періодично проривається.

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Кількість туристів із Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові зменшилася більш ніж на половину порівняно з минулим роком. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 7 серпня.

Відповідаючи на запитання про настрої серед росіян у Криму на тлі вибухів, що почастішали, секретар РНБО зазначив, що незважаючи на цензуру, "інформаційна блокада" на півострові іноді проривається.

"Хочу зауважити, що за тими даними, які ми маємо, на 54% зменшилася кількість тих, хто відвідує Кримський півострів, порівняно з минулим роком. Це говорить про те, що вони розуміють, що там відбувається", — заявив Олексій Данілов.

Як зазначає чиновник, цифри свідчать про те, що кількість росіян, які бажають провести відпустку на окупованому півострові, не така вже й велика, тому що вони усвідомлюють, яка там зараз ситуація.

Олексій Данілов також висловив упевненість у тому, що Кримський півострів буде звільнений з-під російської окупації.

"Крим точно буде наш — жодного відношення до Російської Федерації мати не буде. І ми готуємося всіма силами для того, щоб це сталося якомога швидше", — підсумував секретар РНБО.

Данілов про росіян у Криму (10:46)

Нагадаємо, що за даними ISW від 2 серпня, публікації про удари по окупованому Кримському півострову створюють напруженість у російському інформаційному просторі, через що в РФ намагаються обмежити висвітлення вибухів у Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 3 серпня зазначив, що останніми місяцями ситуація в тимчасово окупованому Криму стала нестійкою через часті вибухи і "прильоти".