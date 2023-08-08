Ударили "Искандером" во время разбора завалов: количество жертв обстрела Покровска возросло (фото)

По данным МВД, в результате ракетных ударов пострадали 67 человек, среди которых 29 полицейских и 7 спасателей. Собеседник Фокуса отметил, что ВС РФ нанесли второй ракетный удар, когда гражданские вышли из укрытий, чтобы помочь разобрать завалы.

В Покровске возобновили работы по разборке завалов в результате ракетного удара ВС РФ по 5-этажке. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов", — проинформировал он.

По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 67 раненых. Среди раненых большинство — работники полиции и спасатели.

"Среди погибших — 5 гражданских, 1 работник ГСЧС, 1 — военный. Среди раненых — 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 сотрудников полиции, 7 сотрудников ГСЧС и двое военных", — сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Собеседник Фокуса рассказал, что после первого взрыва в Покровске люди вышли на улицу, чтобы оценить масштабы разрушений и начать разбор завалов. Через некоторое время в соседнее здание попала вторая ракета.

Напомним, что ВС РФ ударили по центру Покровска вечером 7 августа двумя "Искандерами" — в 19:15 и 19:52. Попали в центр города. Разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница.

Фото: Донецкая ОВА

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб заместитель начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.