"Непоколебимая вера": в Грузии хотят мирно воссоединить страну спустя 15 лет войны с РФ

Премьер-министра Ираклий Гарибашвили вспомнил, что война забрала много человеческих жизней и принесла боль стране, но надежда восстановить территориальную целостность никуда не ушла. В США также напомнили РФ о невыполнении обязательств.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в день 15-й годовщины с момента начала российско-грузинской войны и оккупации Цхинвальского региона сделал новые заявления о будущем страны. Об этом он пишет на своей странице в социальной сети Facebook 8 августа.

По мнению политика, российская агрессия привела к большим человеческим потерям, потоку беженцев в другие страны, а также лишила Грузию части территорий. Это является главным вызовом для страны и ее суверенитета. Тем самым, от решения этого вопроса зависит дальнейшее развитие Грузии.

"Сегодня мы чтим светлую память наших героических солдат и военных, погибших в войне. Правительство предано идее мирного восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами руководит непоколебимая вера в то, что мирная, объединенная, сильная, развитая Грузия – это лучшая перспектива для грузин, осетинцев, абхазцев и всех, кто живет в нашей стране, и мы делаем все для того, чтобы быстрее воплотить это в жизнь", – заявил Ираклий Гарибашвили.

Высказались на эту тему и в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил миру, что Россия до сих пор не выполнила обязательства и продолжает держать в оккупации часть грузинской территории.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии. США по-прежнему полны решимости привлечь Россию к ответственности за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, предусматривающего вывод ее войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а также обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи", — написал он в Twitter.

Напомним, 31 июля сообщалось, что круизный лайнер с россиянами зашел в порт грузинского города Батуми, но его встретили протестами. Во время протестов митингующие забросали автобус с россиянами бутылками и яйцами, а один из туристов после слов "я русский, я горжусь этим" спровоцировал драку. Полиция задержала 23 человека.