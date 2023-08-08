Опора Кремля: Путин вооружает Росгвардию после мятежа "вагнеровцев", — разведка

В британском Минобороны полагают, что Кремль намеревается укрепить Росгвардию тяжелым вооружением, чтобы обеспечит безопасность путинского режима от внутренних угроз, таких как военный мятеж ЧВК "Вагнер".

Президент РФ Владимир Путин 4 августа текущего года подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, в том числе артиллерию и боевые вертолеты. Этот шаг позволяет предположить, что Кремль удваивает финансирование Росгвардии как одной из ключевых организаций, обеспечивающих безопасность путинского режима. Об этом 8 августа говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании.

Британская разведка сообщает, что в современном виде Росгвардия была создана под руководством бывшего телохранителя Путина Виктора Золотова, и на данным момент численность личного состава составляет около 200 тыс. человек.

После неудачного мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года, в Кремле приняли решение усилить подразделения Росгвардии тяжелым вооружением — артиллерией, танками и боевыми вертолетами. В британском Минобороны полагают, что решение было обусловлено желанием повысить безопасность из-за внутренних угроз, подобных мятежу Пригожина и его наемников.

"Несмотря на заявления Золотова о том, что во время мятежа его силы действовали "отлично", нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-либо эффективные действия против Вагнера — именно той угрозы внутренней безопасности, для подавления которой она была создана", — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, в России разоблачили крупную коррупционную схему на сумму 227 миллионов рублей. Как рассказал глава комитета Госдумы РФ по вопросам информационной политики Александр Хинштейн, Росгвардия закупила системы мобильных комплексов разминирования "Аракс" по завышенной цене, из-за чего ущерб бюджету составил 227 млн рублей.