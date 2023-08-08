Бодикамера полицейского записала момент повторного ракетного удара в Покровске (видео)

Российская армия во второй раз ударила по центру города после того, как гражданские вышли из укрытия, чтобы помочь разобрать завалы.

В Национальной полиции Украины показали кадры спасательной операции в Покровске Донецкой области после атаки ВС РФ. Бодикамера парамедика записала повторный ракетный удар. Об этом сообщают правоохранители.

На записи видно, как парамедик поднимается в разрушенное после обстрела здания, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент ВС РФ наносят второй ракетный удар.

Напомним, вечером 7 августа российская армия атаковала центр Покровска в Донецкой области двумя "Искандерами". В результате обстрелов разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница. Более 80 людей получили ранения. Среди них 39 гражданских, в том числе двое детей — 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко также сообщал, что по состоянию на 11:00 8 августа было известно о 7 погибших, среди них 5 гражданских лиц, 1 спасатель и 1 военный.

Известно, что ВС РФ нанесли второй ракетный удар, когда гражданские вышли из укрытий, чтобы помочь разобрать завалы. По словам военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, в этот момент в толпе предположительно был российский информатор, который передал данные и координаты для следующего обстрела оккупантов.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Покровску погиб заместитель начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

В Покровске продолжаются аварийно-спасательные работы. Совместно с местными коммунальщиками на месте происшествия работают специалисты Покровского РЭС, РУП и спасатели. По предварительным данным представителей ГСЧС под завалами никто не находится.

Фокус писал 22 июля, что жителя Покровска Донецкой области во время ракетного удара оккупантов спасла ванная комната. Российская ракета попала в жилой район города Покровск, в результате ранения получили четыре местных жителя, в том числе и ребенок.