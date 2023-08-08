Япония создает механизм для запуска дальнобойных ракет с транспортников С-2

Минобороны может разработать аналог американской технологии, когда ракеты сбрасывают со специального пилона с самолета, и уже в воздухе она будет запускаться к цели.

Министерство обороны Японии может переделать транспортные самолеты Kawasaki C-2 для перевозки ракет большой дальности. Об этом сообщает The Japan Times.

Для усиления обороноспособности страны Минобороны рассматривает возможность установки ракет большой дальности на транспортные самолеты С-2. Их могут использовать для атаки вражеских баз, например, пунктов пуска ракет.

Согласно источникам издания, оборонное ведомство может использовать боеприпасы, двигатели которых будут запускаться уже во время полета. Ракеты будут сбрасывать из транспортного отсека. Такой тип не требует серьезных изменений в конструкции самолета.

Известно, что над похожей разработкой работают США.

Япония планирует выделить 3,6 млрд иен на 2023 финансовый год. Однако ожидается, что полноценная разработка начнется после проведения технических исследований до 2024 финансового года.

При этом Токио не планирует разрабатывать специальные ракеты или покупать новые. Для С-2 могут использовать американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), которые планируют принять на вооружение. Они имеют радиус действия 900 км и предназначены для истребителей F-15. Их могут принять на вооружение.

Преимуществом C-2 над истребителями будет в количестве ракет, которые он сможет перевозить и во времени полета. Он способен преодолевать 7600 км с 20 тоннами груза. На японских базах дислоцируется 15 транспортных самолетов Воздушных сил.

Напомним, 4 августа СМИ писали, что Силы самообороны Японии вооружат новыми штурмовыми винтовками Howa Type 20.

28 июля в Минобороны Японии Россию назвали прямой угрозой безопасности в Европе.