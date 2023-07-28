После вторжения в Украину РФ является прямой угрозой безопасности в Европе, — Минобороны Японии

В оборонном ведомстве страны считают, что действия и риторика российских властей расценивается Токио как вероятная угроза применения ядерного оружия.

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После полномасштабного вторжения в Украину РФ является прямой и самой существенной угрозой безопасности в Европе. Несмотря на членство в Организации объединенных наций, Россия пренебрегла нормами международного права. Об этом 28 июля говорится в заявлении Министерства обороны Японии.

Данное заявление содержится в так называемой Белой книге — ежегодный доклад по вопросам национальной безопасности Японии. В тексте заявления сказано, что вопреки членству России в ООН, Москва пренебрегла нормами устава международной организации. Кроме того действия российского руководства и риторика Кремля могут быть расценены как угроза применения ядерного оружия.

В силу этого японская сторона, так же как и международное сообщество не намерены мириться с действиями Российской Федерации.

Кроме того Токио выражает обеспокоенность в связи с последними совместными военными учениями российского флота с силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые имели место в течение последних двух недель.

"Японские власти обеспокоены наращиванием военного присутствия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также совместными военными учениями России и Китая", — отметили в японском оборонном ведомстве.

Напомним, с 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли совместные российско-китайские учения "Север. Взаимодействие-2023". В них участвовали военные корабли и боевая авиация Тихоокеанского флота РФ и военный флот НОАК.