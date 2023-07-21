Россия и Китай начали совместные военные учения в Японском море (фото)

В маневрах примут участие корабли и авиация НОАК, а также силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Цель учений — "поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

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В акватории Японского моря 20 июля стартовали совместные военные учения России и Китая "Север. Взаимодействие-2023". Маневры будут проходить с 20 по 23 июля в рамках военного сотрудничества двух стран "для поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

В рамках учений будут отработаны противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Также запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб, говорится в сообщении.

Как отметили обозреватели китайского издания Global Times, в ходе учений, посвященных охране стратегических морских путей, будут отработаны основные боевые приемы борьбы с воздушными, надводными и подводными целями.

Силы сторон

Учения можно считать крупномасштабными, поскольку в них принимают участия основные военно-морские и авиационные силы обеих сторон.

В море китайская сторона представлена эсминцами класса Type 052D — Qiqihar и Guiyang с управляемыми ракетами на борту, фрегатами класса Type 054A — Zaozhuang и Rizhao с ракетами того же типа, а также кораблем комплексного пополнения запасов Type 903 Taihu ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайский эсминец класа Type 052D

Российские силы представлены большими противолодочными кораблями Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также судами обеспечения.

Российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

Кроме того в учениях примут участия 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты, вертолеты и истребители-перехватчики. Китайская сторона направила во Владивосток на Дальнем Востоке России большой транспортный самолет Y-20, самолет раннего предупреждения KJ-500, истребитель J-16 и вертолет Z-20. О типах российских самолетов не сообщается.

Совместный штаб размещен на китайском эсминце Type 052D Qiqihar.

Китайские аналитики подчеркнули, что учения проходят на фоне роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Япония вмешивается в тайваньский вопрос Китая, заявляя, что "чрезвычайная ситуация на Тайване — это чрезвычайная ситуация Японии". В это же время США впервые за четыре десятилетия направили в Южную Корею атомную подводную лодку в попытке сдержать Северную Корею", — заключили китайские эксперты.

Ранее сообщалось, что китайские корабли 14 июня провели учения по эвакуации своих граждан из территории воюющих стран. Сообщалось, что флот НОАК принял участие в дальних морских эскортных миссиях, во время которых была сымитирована эвакуация китайских граждан в иностранном государстве.