Росія і Китай почали спільні військові навчання в Японському морі (фото)

У маневрах візьмуть участь кораблі та авіація НВАК, а також сили Тихоокеанського флоту ВМФ РФ. Мета навчань — "підтримання стабільності та миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

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В акваторії Японського моря 20 липня стартували спільні військові навчання Росії та Китаю "Північ. Взаємодія-2023". Маневри відбуватимуться з 20 до 23 липня в рамках військового співробітництва двох країн "для підтримання стабільності та миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні". Про це повідомляє пресслужба Тихоокеанського флоту.

У межах навчань буде відпрацьовано протичовнові завдання і морський бій, морське і повітряне конвоювання суден, охорону та оборону загонів кораблів під час стоянки на незахищеному рейді, забезпечення безпеки комунікацій в акваторії і повітряному просторі Японського моря. Також заплановано виконання спільних артилерійських стрільб, йдеться в повідомленні.

Як зазначили оглядачі китайського видання Global Times, під час навчань, присвячених охороні стратегічних морських шляхів, буде відпрацьовано основні бойові прийоми боротьби з повітряними, надводними і підводними цілями.

Сили сторін

Навчання можна вважати великомасштабними, оскільки в них беруть участь основні військово-морські та авіаційні сили обох сторін.

У морі китайська сторона представлена есмінцями класу Type 052D — Qiqihar і Guiyang з керованими ракетами на борту, фрегатами класу Type 054A — Zaozhuang і Rizhao з ракетами того ж типу, а також кораблем комплексного поповнення запасів Type 903 Taihu ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Китайський есмінець класу Type 052D

Російські сили представлені великими протичовновими кораблями Тихоокеанського флоту "Адмирал Трибуц" і "Адмирал Пантелеев", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов" і "Гремящий", а також судами забезпечення.

Російський протичовновий корабель "Адмірал Трибуц"

Крім того, у навчаннях візьмуть участь 30 літальних апаратів морської авіації, зокрема протичовнові літаки, вертольоти і винищувачі-перехоплювачі. Китайська сторона направила до Владивостока на Далекому Сході Росії великий транспортний літак Y-20, літак раннього попередження KJ-500, винищувач J-16 і вертоліт Z-20. Про типи російських літаків не повідомляють.

Спільний штаб розміщений на китайському есмінці Type 052D Qiqihar.

Китайські аналітики підкреслили, що навчання відбуваються на тлі зростання напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Японія втручається в тайванське питання Китаю, заявляючи, що "надзвичайна ситуація на Тайвані — це надзвичайна ситуація Японії". Водночас США вперше за чотири десятиліття направили до Південної Кореї атомний підводний човен, намагаючись стримати Північну Корею", — підсумували китайські експерти.

Раніше повідомлялося, що китайські кораблі 14 червня провели навчання з евакуації своїх громадян з території воюючих країн. Повідомлялося, що флот НВАК взяв участь у далеких морських ескортних місіях, під час яких було зімітовано евакуацію китайських громадян в іноземній державі.