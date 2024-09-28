Китай провів першу зустріч "Друзів миру": 12 країн застергли від ядерних погроз

У документі з 9 пунктів країни-підпсанти виступили проти атак по цивільній ядерній інфраструктурі та енергетиці. А також закликали до деескалації війни в Україні та недопущення розширення конфлікту.

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Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан та ще 8 країн виступили зі спільним комюніке, у якому застерегли від погроз застосування ядерної зброї в контексті війни Росії проти України. Заява оприлюднена у штаб-квартирі ООН у рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, повідомляє МЗС Китаю.

Країни-підписанти закликали до підтримання "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

У тексті Росія не згадується, але застереження стосуються нещодавніх заяв президента РФ Володимира Путіна, який висловився щодо застосування ядерної зброї проти неядерних держав.

"Ми закликаємо утримуватися від використання або загрози зброї масового знищення, особливо ядерної зброї та хімічної та біологічної зброї. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної війни. Усі сторони повинні дотримуватися відповідних міжнародних законів і угод і рішуче запобігати техногенним ядерним аваріям", — йдеться у комюніке.

Всього документ складається з 9 пунктів.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зазначив, що не можна використовувати зброю масового знищення та не можна нападати на мирні ядерні об'єкти. Міжнародна спільнота має твердо стояти на боці миру.

"Між примиренням і ненавистю ми маємо твердо вибрати примирення. Росія та Україна – сусіди, яких неможливо віддалити. Гармонійне співіснування – загальне прагнення всіх сторін і єдиний правильний вибір. Ми повинні поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн, дотримуватись мети та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, звертати увагу на законні інтереси безпеки всіх країн та забезпечувати законний життєвий простір усіх етнічних груп", — сказав Ван І.

Нагадаємо, 27 вересня Китай анонсував створення платформи під назвою "Друзі миру", яка буде спрямована на політичне врегулювання війни в Україні.

25 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія змінює ядерну доктрину і зможе використовувати ядерну зброю проти неядерних країн.

Фокус зібрав реакції українських топпосадовців на зміну ядерної доктрини РФ.