Китай провел первую встречу "Друзей мира": 12 стран застергли от ядерных угроз

В документе из 9 пунктов страны-подписчики выступили против атак по гражданской ядерной инфраструктуре и энергетике. А также призвали к деэскалации войны в Украине и недопущению расширения конфликта.

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Китай, Бразилия, Турция и Казахстан и еще 8 стран выступили с совместным коммюнике, в котором предостерегли от угроз применения ядерного оружия в контексте войны России против Украины. Заявление обнародовано в штаб-квартире ООН в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает МИД Китая.

Страны-подписанты призвали к поддержанию "всеобъемлющего и длительного урегулирования сторонами конфликта с помощью инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

В тексте Россия не упоминается, но предостережения касаются недавних заявлений президента РФ Владимира Путина, который высказался о применении ядерного оружия против неядерных государств.

"Мы призываем воздерживаться от использования или угрозы оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия и химического и биологического оружия. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерной войны. Все стороны должны соблюдать соответствующие международные законы и соглашения и решительно предотвращать техногенные ядерные аварии", — говорится в коммюнике.

Всего документ состоит из 9 пунктов.

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что нельзя использовать оружие массового уничтожения и нельзя нападать на мирные ядерные объекты. Международное сообщество должно твердо стоять на стороне мира.

"Между примирением и ненавистью мы должны твердо выбрать примирение. Россия и Украина — соседи, которых невозможно отдалить. Гармоничное сосуществование — общее стремление всех сторон и единственно правильный выбор. Мы должны уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, придерживаться цели и принципов Устава Организации Объединенных Наций, обращать внимание на законные интересы безопасности всех стран и обеспечивать законное жизненное пространство всех этнических групп", — сказал Ван И.

Напомним, 27 сентября Китай анонсировал создание платформы под названием "Друзья мира", которая будет направлена на политическое урегулирование войны в Украине.

25 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия меняет ядерную доктрину и сможет использовать ядерное оружие против неядерных стран.

Фокус собрал реакции украинских топ-чиновников на изменение ядерной доктрины РФ.