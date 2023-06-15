Китай провел учения по эвакуации своих граждан из страны, находящейся в состоянии войны

Эсминец Type 055 Dalian и два других военных корабля НОАК в течение четырех суток участвовали в имитации морского боя. Эксперты отметили, что учения демонстрируют готовность Китая "защищать зарубежные интересы".

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Большие эсминцы Type 055 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли участие в дальних морских эскортных миссиях, во время которых была сымитирована эвакуация китайских граждан в иностранном государстве, находящемся в состоянии военного конфликта. Об этом 14 июня сообщило издание Global Times.

В материале говорится, что эсминец Type 055 Dalian и два других военных корабля в течение четырех суток участвовали в имитации морского боя с полным набором элементов и сложными ситуациями.

Испытания проходили по воображаемому сценарию, в ходе которого военный конфликт разгорелся в определенной стране, и Type 055 Dalian должен был пришвартоваться в порту этой страны для эвакуации китайских граждан и оказания международной помощи.

"Во время боевого развертывания в море корабль столкнулся с многомерными угрозами на поверхности моря, в небе и под водой. Мы должны были постоянно находиться в состоянии боевой готовности, чтобы отточить наши основные боевые навыки", — сказал офицер Type 055 Dalian Фэн Боуэн.

Авторы публикации отметили, что ВМС НОАК неоднократно проводили эвакуацию китайских граждан, в том числе в апреле этого года, когда эсминец Type 052D и корабль комплексного снабжения Type 903 эвакуировали китайский персонал из Судана. А в 2015 году два фрегата Type 054A и корабль Type 903 вывезли китайский персонал из Йемена.

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"Это свидетельствует о быстром развитии ВМС НОАК за последнее десятилетие и демонстрирует, что ВМС НОАК становятся все более способными защищать зарубежные интересы Китая", — процитировали обозреватели слова китайского эксперта.

Напомним, американский чиновники подтвердили наличие китайской разведывательной базы на Кубе. В свою очередь официальные лица Кубы опровергают эти данные, назвав информацию такого рода клеветнической.

По данным The Wall Street Journal, китайские комплектующие помогают Ирану быстро собирать боевые беспилотники и поставлять их в Россию. Сообщалось, что иранцам понадобилось всего три месяца, чтобы собрать и отправить россиянам Shahed.