"Самый тяжелый этап войны": Запад получил "трезвые" оценки контрнаступления ВСУ, — CNN

Западные партнеры, как утверждают журналисты, поняли вызовы, которые стоят перед украинской армией. Поэтому некоторые из них настроены пессимистично, а другие же наоборот — сохраняют оптимизм.

После нескольких недель украинского наступления западные партнеры начали получать "трезвую" оценки относительно состояния дел на фронте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада.

По словам одного из дипломатов, следующие недели покажут, есть ли шанс достичь определенного прогресса на поле боя, который бы смог изменить баланс на поле боя. По его мнению, шансы "очень маловероятны". Также конгрессмен Майк Квигли, демократ от штата Иллинойс говорит, что на войне наступил самый тяжелый период. Он был в Европе, где провел встречу с офицерами армии США, которые тренировали украинские силы на бронетехнике.

Основные трудности для ВСУ заключаются в многослойных оборонительных укреплениях РФ на юге, которые состоят из тысяч мин и километров окопов. Украинские силы были вынуждены изменить тактику, чтобы уменьшить потери.

"Даже если они будут продолжать борьбу в течение следующих нескольких недель, если они не смогут сделать больше прорывов в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более исчерпанными силами, сделают их? Условия очень тяжелые", — сказал высокопоставленный дипломат.

Другой чиновник из США говорит, что они понимают, что украинские силы продвигаются очень сложно и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, но они верят в то, что у Украины еще есть время для маневра и наступления, чтобы продвигаться вперед.

"Наши воины делают все возможное. Противник ведет активные штурмовые действия на ряде направлений, но не достигает успеха. Тяжелые бои продолжаются, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для наступления. Инициатива на нашей стороне", — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с командующим Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Из-за различных ожиданий украинского наступления некоторые официальные лица опасаются, что украинцы и страны Запада могут обвинять друг у друга. Но добавляют, что они уже почти два года войны остаются единодушными.

Напомним, 8 августа командир подразделения TERRA Николай Волохов заявил, что ВСУ освободят Клещиевку, армия пытается сохранять жизни бойцов.

Также 8 августа в ВСУ заявили, что оккупанты начали перебрасывать резервы со второй линии обороны на первую.