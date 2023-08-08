"Никуда от нас не денется": командир ВСУ рассказал, как проходят бои за Клещиевку (видео)

По словам командира подразделения TERRA, в ВСУ думают над тем, как провести наступательные действия с минимальными потерями. Можно было бы взять населенный пункт быстрее, однако это Силам обороны не нужно.

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Украинские военные со временем освободят Клещиевку. Это произойдет уже скоро. Об этом заявил командир подразделения TERRA 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, не всегда выходит так быстро, как хотелось бы. Более того, украинские военные пытаются беречь людей, в отличие от российских оккупантов. Однако ничего сверхсложного в освобождении Клещиевки нет.

"Никуда она от нас не денется", — сказал Волохов.

Он сказал, что командиры ВСУ думают над тем, как провести наступательные действия с минимальными потерями. Можно было бы взять населенный пункт быстрее, однако это Силам обороны не нужно.

"У нас на войну пошли лучшие и нам, как стране, нужно, чтобы эти лучшие остались живы, вернулись к нормальной гражданской жизни", — сказал он.

Николай Волохов рассказал о боях за Клещиевку

Также сообщалось, что Бойцы 3 штурмовой бригады из гаубицы М119 уничтожили миномет в районе Бахмута. Оккупанты пытались замаскировать оружие вблизи дома, но благодаря успешной работе украинской артиллерии потеряли технику.

Кроме того, 7 августа майор ВСУ Максим Жорин заявил, что войска ВС РФ под Бахмутом неэффективны в наступлении, но держат оборону. По словам экс-командира "Азова", подход к ведению боев существенно отличается от того, как это делали наемники из ЧВК "Вагнер", однако сравнивать их не совсем корректно.