"Нікуди від нас не дінеться": командир ЗСУ розповів, як тривають бої за Кліщіївку (відео)

За словами командира підрозділу TERRA, у ЗСУ думають над тим, як провести наступальні дії з мінімальними втратами. Можна було б узяти населений пункт швидше, однак це Силам оборони не потрібно.

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Українські військові з часом звільнять Кліщіївку. Це станеться вже незабаром. Про це заявив командир підрозділу TERRA 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телеканалу"Еспресо".

За його словами, не завжди виходить так швидко, як хотілося б. Ба більше, українські військові намагаються берегти людей, на відміну від російських окупантів. Однак нічого надскладного у звільненні Кліщіївки немає.

"Нікуди вона від нас не дінеться", — сказав Волохов.

Він сказав, що командири ЗСУ думають над тим, як провести наступальні дії з мінімальними втратами. Можна було б узяти населений пункт швидше, однак це Силам оборони не потрібно.

"У нас на війну пішли найкращі і нам, як країні, потрібно, щоб ці найкращі залишилися живі, повернулися до нормального цивільного життя", — сказав він.

Микола Волохов розповів про бої за Кліщіївку

Також повідомлялося, що Бійці 3 штурмової бригади з гаубиці М119 знищили міномет у районі Бахмута. Окупанти намагалися замаскувати зброю поблизу будинку, але завдяки успішній роботі української артилерії втратили техніку.

Крім того, 7 серпня майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що війська ЗС РФ під Бахмутом неефективні в наступі, але тримають оборону. За словами екскомандира "Азова", підхід до ведення боїв істотно відрізняється від того, як це робили найманці з ПВК "Вагнер", однак порівнювати їх не зовсім коректно.