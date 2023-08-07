Війська ЗС РФ під Бахмутом неефективні в наступі, але тримають оборону, — майор ЗСУ Жорін

За словами екскомандира "Азова", підхід до ведення боїв суттєво відрізняється від того, як це робили найманці з ПВК "Вагнер", однак порівнювати їх не зовсім коректно.

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Російські окупанти, які розташовані на Бахмутському напрямку, більшою мірою виконують роль оборони, ніж повноцінної наступальної армії. Про це заявив екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі 7 серпня.

За його словами, хоч підрозділи противника в районі Бахмута і намагаються йти в атаку, у них нічого не виходить, адже у них зовсім інше завдання.

"Підхід до ведення бою суттєво відрізняється від тих же вагнерівців, які були раніше. Порівнювати їх не дуже коректно, але загалом — вагнери були найкращими штурмовиками (насамперед за рахунок величезних втрат), а мотострілецькі підрозділи та десантники, які воюють тут зараз, більш ефективні в обороні", — йдеться в повідомленні.

Максим Жорін також зазначив, що українські військові змушені вибивати ворога із заздалегідь підготовлених позицій, але людей у РФ багато. На місце розбитих бригад російських окупантів постійно прибувають нові.

Найчастіше туди посилають із кожним разом дедалі краще підготовлених і оснащених бійців, які продовжують тримати оборону.

"Незважаючи на це, наші завдання не змінилися, і ми продовжуємо просуватися і вибивати пі***ів зі своєї території", — підсумував екскомандир "Азова".

Екскомандир "Азова" поділився ситуацією на Бахмутському напрямку Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ намагаються окупувати частину Харківської області та наступають під Бахмутом. На Куп'янському напрямку весь тиждень не припинялися штурмові дії з боку ЗС РФ — там окупанти значно посилили кількість обстрілів.