"Это абсолютно безжалостно": в ООН отреагировали на удар ВС РФ по Покровску

Гуманитарного координатора организации в Украине Дениз Браун обеспокоена, что в результате ракетных ударов погибли и были ранены десятки мирных жителей. Такие удары являются нарушением международного гуманитарного права.

Гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун 8 августа осудила последние российские удары по жилым домам и другим гражданским объектам Покровска, добавив, что это нарушает любой принцип гуманности.

Она выразила обеспокоенность, что в результате ракетных ударов погибли и были ранены десятки мирных жителей.

"Это абсолютно безжалостно дважды за несколько минут попасть в одно и то же место, что повлекло гибель и травмирование людей, которые быстро прибыли на помощь пострадавшим — в том числе спасателей ГСЧС Украины. Эти люди первыми приходят на помощь людям в самые тяжелые времена, и их нужно уважать", — отметила гуманитарный координатор и добавила, что такие удары являются нарушением международного гуманитарного права.

Также Дениз Браун сообщила, что на месте уже работают гуманитарные организации, оказывающие немедленную помощь.

Ракетные удары по Покровску

7 августа вечером российские оккупанты дважды атаковали Покровск ракетами "Искандер". В результате их удара погибли семь человек, еще более 80 получили ранения.

Оккупанты били по жилым домам, интервал между их атаками составлял несколько десятков минут.

По обновленным данным Донецкой ОГА по состоянию на 11:00 8 августа 7 человек погибли (пятеро гражданских, спасатель и военный); 81 ранен (39 гражданских, среди которых двое детей — 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных).

Напомним, эксперт раскрыл тактику ракетных ударов ВС РФ по Покровску. После первого взрыва в Покровске на месте событий, вероятно, был корректировщик огня оккупантов, который навел повторный удар уже во время разбора завалов.

Также 8 августа сообщалось, что в результате ракетного удара по Покровску погиб заместитель начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.