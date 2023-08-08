"На месте были глаза": эксперт раскрыл тактику ракетных ударов ВС РФ по Покровску (видео)

После первого взрыва в Покровске на месте событий, вероятно, был корректировщик огня оккупантов, который навел повторный удар уже во время разбора завалов.

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Военный эксперт Украинского института будущего назвал удар ракетами "Искандер" по Покровску, что находится в Донецкой области, "террористическим актом", подчеркивая серьезные последствия такой тактики. Об этом бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире"Radio NV".

"Это терроризм. Это не просто аллегория, а террористический акт", — подчеркнул он.

По его словам, после первого взрыва в Покровске много людей вышли из укрытий для помощи в разборе завалов, а среди толпы был российский информатор, который передал данные и координаты для следующего обстрела оккупантов.

"Среди тех людей, которые стояли на месте трагедии после первого взрыва в Покровске, был по меньшей мере один корректировщик огня от россиян, который тоже смотрел, что происходит. И потом, возможно, передал информацию своим кураторам, что "теперь уже собралось много людей, можно еще (еще раз ударить — ред.) и вот тогда прилетело. То есть, у россиян на месте были глаза", — добавил Ступак.

Фото: Донецкая ОВА

Военный эксперт подчеркнул, что такую тактику терроризма уже использовали на Ближнем Востоке.

"Когда на Ближнем Востоке происходит взрыв на рынке, автомобиль взрывается, например, то правоохранители всегда осторожно начинают доходить до места взрыва. Поскольку есть большая вероятность, что автомобиль, который находится в 15-20 метрах, начинен взрывчаткой, а террористы на расстоянии ждут, пока люди начнут собираться, выносить раненых, вытаскивать из-под завалов погибших; кто-то из зевак собирается, начинает в носу ковыряться, смотреть; полицейские приезжают. И вот тогда, когда они видят, что собралось еще больше людей, чем во время предыдущего взрыва, они активируют второй, а то и третий взрывной механизм",- рассказал он.

Обстрел Покровска 7 августа — последние подробности

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал оперативную информацию по состоянию на 11:00 утра 8 августа. Так, в результате вражеского обстрела Покровска погибли 7 человек, среди них 5 гражданских лиц, 1 спасатель и 1 военный.

Также после вражеской атаки 81 человек получил ранения, в их числе:

39 гражданских, среди которых двое детей — 2006 и 2012 года рождения;

31 полицейский;

7 работников ГСЧС;

4 военных.

По данным Кириленко, по состоянию на 11:00 зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Сейчас спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

К слову, утром 8 августа в МВД сообщили, что в результате ракетных ударов по Покровску пострадали 67 человек, среди которых 29 полицейских и 7 спасателей. Собеседник Фокуса отметил, что ВС РФ нанесли второй ракетный удар, когда гражданские вышли из укрытий, чтобы помочь разобрать завалы.

Напомним, что 8 августа сообщалось, что в результате ракетного удара по Покровску погиб заместитель начальника ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.