На территории монастыря упал дрон-камикадзе, — губернатор Курской области РФ (фото, карта)

В результате падения беспилотника легкие осколочные ранения предплечья и руки якобы получил ребенок.

Дрон, который якобы летел с территории Украины, упал в пограничном монастыре. Об этом 8 августа сообщил в Telegram губернатор Курской области России Роман Старовойт.

Он отметил, что обломки объекта нашли вблизи Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе. По его словам, упал дрон-камикадзе.

Также как будто в результате инцидента пострадал ребенок. Ему были нанесены легкие осколочные ранения предплечья и руки. Медики, как говорится из его сообщения, отвезли пострадавшего в центральную районную больницу, где оказывают необходимую помощь.

якобы обломки дрона Фото: Роман Старовойт/Telegram

Старовойт обратил внимание на сообщения других источников. Российский чиновник призвал не распространять другую информацию, которая есть в некоторых федеральных телеграм-каналах, поскольку не соответствует действительности.

воронка на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря Фото: Роман Старовойт/Telegram

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в Курской области России. Он функционирует в нескольких сотнях метров от границы с Украиной, а именно — Сумской областью.

Фото: Google Maps

Ситуация на Слобожанщине от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете от 8 августа Генеральный штаб отметил, что на Слобожанском и Северском направлениях российские войска нанесли авиационные удары. Артиллерия врага обстреляла населенные пункты Атинское, Степок Сумской области, а также Стрелечья, Пыльная, Гатище на Харьковщине.

На Северском направлении противник применил авиацию в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна.

Напомним, 5 июля Белгородская и Курская область РФ попали под интенсивный обстрел. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела из РСЗО "Град", повреждены 8 домов, 5 машин и ЛЭП. В Курской области якобы попали в местную школу.