Десятки "прилетов": Белгородская и Курская область РФ попали под интенсивный обстрел (фото)

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела из РСЗО "Град", повреждены 8 домов, 5 машин и ЛЭП. В Курской области якобы попали в местную школу.

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Город Валуйки Белгородской области России утром 5 июня попало под обстрел из реактивной артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, силам противовоздушной обороны якобы удалось сбить три цели и один беспилотник. Тем не менее, 12 снарядов из РСЗО "Град" попали в частный сектор.

Осколки повредили восемь домов и пять авто. Местная жительница получила осколочное ранение грудной клетки.

"По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в 8 частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте. Подомовой обход продолжается", — сообщил Гладков.

Вместе с тем 5 июня под обстрел попала также Курская область России. Согласно сообщению российского медиа SHOT, в поселке Теткино зафиксировали 12 "прилетов". Сообщается, что один из снарядов якобы попал в здание местной школы №2.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что также пострадал один дом, при этом люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области (РФ) недалеко от границы с Украиной 3 июля сбили два дрона — "Валькирию" и "Лелеку". БПЛА углубились на более чем 20 километров в тыл противника.

Напомним, 28 июня губернатор Псковской области России Михаил Ведерников сообщил о 14 солдатах армии РФ, которые погибли во время боевых действий возле Шебекино в Белгородской области.