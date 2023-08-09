Украинские Су-24 стали кошмаром для российского военного руководства, – СМИ

По словам итальянского военного эксперта Томаса Тейнера, Россия запускает 90 процентов своих крылатых и баллистических ракет по базе, на которой, предположительно, размещены украинские военные самолеты.

В течение последних несколько недель Силам обороны Украины неоднократно удавалось поражать цели на оккупированных Российской Федерацией территориях. Об этом пишет швейцарская газета Blick 8 августа.

В публикации говорится, что успешные удары украинских военных преимущественно осуществляются ракетами большой дальности Storm Shadow и Scalp, однако западные средства поражения не являются основной причиной разрушений, нанесенных ключевым логистическим узлам ВС РФ.

Авторы статьи отметили, что "кошмаром" для российского военного руководства стали модернизированные украинские бомбардировщики Су-24.

Так, в течение нескольких недель ВС РФ атаковали базы ВС ВСУ на западе Украины, где, по их мнению, базируются истребители Су-24. В частности, речь идет об авиабазе в Староконстантинове.

По мнению итальянского военного эксперта Томаса Тейнера, упомянутая тактика ВС РФ является не слишком удачной.

"Россия запускает 90 процентов своих крылатых и баллистических ракет по базе, на которой размещены эти самолеты. И все же Россия снова и снова терпит неудачу", — отметил Тейнер.

Напомним, 8 августа постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что после того, как Украина получит в свой арсенал современные истребители F-16, партнеры могут предоставить ВСУ и другие самолеты.

Ранее, 19 августа, посол Украины в Польше Василий Зварич сказал, что не исключает передачи Украине около 20 самолетов МиГ-29. По словам дипломата, это может произойти после пополнения собственного парка военными самолетами, в частности FA-50.