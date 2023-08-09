Мобилизация в Украине: куда отправляют служить ограниченно пригодных мужчин

Категория военнообязанного гражданина определяется при помощи военно-врачебной комиссии, после чего уже принимаются решения о прохождении службы.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные могут получить повестку. Продлятся эти мероприятия минимум до 15 ноября. В издании НВ поделились подробностями, где могут служить ограничено пригодные лица.

Дело в том, что во время действия военного положения категории пригодности украинцев сильно отличаются от мирного время. Определить вашу категорию могут в ходе прохождения военно-врачебной комиссии. Специалисты осматривают заключение врачей, а после этого определяют граждан как ограниченно пригодных или ограниченно непригодных.

Такие граждане могут быть мобилизованы, однако из-за ограничений по здоровью, сильно может отличаться список задач и место, где будет проходить служба.

Мобилизация в Украине: где могут служить ограниченно пригодные граждане

По словам юриста Дмитрия Дончака, определение этой категории людей есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины. Речь о пункте 20.3 раздела II (Медицинское обследование).

"Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, – непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях", – говорится в сообщении.

Ограниченно пригодные граждане могут служить в:

Частях;

Военных комиссариатах;

Учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Напомним, 4 августа сообщалось, кто из мужчин в августе может получить отсрочку от призыва на определенный срок. Для признания предприятия критически важным нужно, чтобы оно соответствовало трем из семи критериям.