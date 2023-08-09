На военной базе во Владивостоке прогремел взрыв: ФСБ просят жителей молчать, — росСМИ (видео)

По данным российских журналистов, в небе над городом видели непознанный летающий объект, после чего на военно-морской базе прозвучал взрыв. В Минобороны РФ заявили, что это якобы была тренировка корвета "Громкий".

Во Владивостоке в районе военно-морской базы в ночь на 9 августа произошел взрыв. Об этом пишет российское медиа Astra со ссылкой на очевидцев.

Местные паблики активно обсуждали событие, ссылаясь на свидетельства своих подписчиков. Один из жителей написал: "Здравствуйте! Живу на улице Героев-Тихоокеанцев возле бухты Улисс. Примерно полчаса назад (3:30 утра) произошел взрыв со стороны военно-морской базы! Мы вызвали полицию, пожарных и даже ФСБ. Весь дом был взбудоражен!"

Также местный политик Максим Чихунов сообщил, что сотрудники ФСБ приходили утром и просили местных жителей сохранить молчание относительно произошедшего.

"Утром сотрудники ФСБ приехали, опросили нас. Соседке сказали никому не распространять информацию о случившемся. Мы попытались сделать фото, но из-за деревьев ничего не было видно. В любом случае было уже поздно, и взрыв разбудил нас. Затем появился сильный запах, как от горящей пластмассы", — процитировал Чухунов одного из местных жителей.

Кроме того, сообщается, что жители заметили в небе неопознанный летающий объект в районе площади Луговой.

Позже, как сообщают росСМИ, представители пресс-службы Восточного военного округа заявили, что близ Владивостока якобы прошла тренировка корвета "Громкий".

Напомним, 9 августа взрывы также прогремели в оккупированном Крыму. По сообщению очевидцев, после этого в Джанкойском районе в небо подняли вертолеты, а движение по Крымскому мосту перекрыли.

Днем ранее, 8 августа, также сообщалось о взрывах в районе Джанкоя. В оккупационной администрации заявили, что взрывы, которые слышали местные жители, произошли в результате утилизации боеприпасов.