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Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму

На территории Крыма возле Джанкоя и Октябрьского прогремели взрывы: что известно

взрыв в Крыму
Фото: Скриншот | Иллюстративное фото

Оккупационные власти сообщили, что на полигонах происходит утилизация боеприпасов, о чем было ранее предупреждено.

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Во второй половине дня 8 августа на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы в районе Джанкоя и Октябрьского. "Советник главы" Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что взрывы связаны с "утилизацией боеприпасов".

"Звуки взрывов, которые слышны в Джанкое — это утилизация боеприпасов в селе Вольное. Ситуация под контролем специальных служб", — написал он.

По его словам, такая же ситуация происходит в Октябрьском, где также якобы утилизируют боеприпасы на местном полигоне.

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Отметим, что мероприятие по утилизации было, вероятно, запланировано, так как местные каналы пишут, что об этом предупреждали оккупационные власти.

"Уважаемые жители! 08.08.23 с 9.00 на полигоне будут проводиться работы по разминированию снарядов. Просьба передать информацию соседям, друзьям, родственникам и т.д. кого нет в группе. Просят всех сохранять спокойствие", — приводит текст объявления канал "Крымский ветер".

На момент публикации официальные украинские источники не комментировали событие.

Напомним, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 6 августа заявил, что по Чонгарскому мосту был нанесен удар с помощью ракеты Storm Shadow. В результате атаки дорожное полотно моста было повреждено.

В этой связи аналитики из Института изучения войны в очередном отчете написали, что удары по мостам, которые соединяют оккупированные Крым и Херсонскую область направлены на то, чтобы отрезать ВС РФ на юге Украины и нарушить их материально-техническое обеспечение, так логистические цепочки окажутся более длинными.