Нет данных, что ПВО РФ перехватила ракеты ВСУ: в ISW об ударах по мостам в Чонгаре и Геническе

Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских путях сообщения являются частью украинской кампании, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций, считают в ISW.

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Украина 6 августа нанесла удары по двум ключевым автомобильным мостам, которые соединяют оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, заставив ВС РФ перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. ВСУ методично пытаются отрезать ВС РФ на юге Украины и нарушить их материально-техническое обеспечение. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 6 августа.

Так, глава оккупационной администрации Херсонской области Вадимир Сальдо заявил, что ВСУ выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через Генический пролив, а российская ПВО перехватила 9 ракет. Изображения, распространенные российской стороной, показывают значительные повреждения моста. Также российская сторона сообщила об обстреле Чонгарского моста на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь). Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ВСУ выпустили 2 ракеты по мосту, одна ракета прошла сквозь российскую ПВО и повредила дорожное полотно. Сообщается, что переправы были атакованы крылатыми ракетами Storm Shadow.

"ISW еще не получило подтверждения того, что российские силы перехватили крылатые ракеты Storm Shadow", — говорится в сообщении аналитиков.

Аксенов сообщил, что на мосту через Чонгар продолжаются ремонтные работы, а весь транспорт переправляют через КПВВ "Армянск" и "Перекоп" и Т2202. ФСБ РФ между тем приостановила въезд гражданских лиц на Арабатскую косу с 31 июля.

"Степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит ВС РФ перенаправить военный транспорт с Арабатской косы на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью. Это приведет к значительным сбоям в логистике и вероятности задержек и пробок, а ликвидация повреждения моста в районе Геническа займет немало времени.

"Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских GLOC являются частью украинской кампании блокировки, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций", — отмечают в ISW.

Напомним, что в ВСУ подтвердили удары по автомобильным мостам в районе Чонгара и Геническа и отметили, что они были важными логистическими путями для оккупантов.

Ранее сообщалось, что 29 июля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. В командовании отметили, что операция прошла успешно и создала новые проблемы для россиян.