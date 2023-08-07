Немає даних, що ППО РФ перехопила ракети ЗСУ: в ISW про удари по мостах у Чонгарі та Генічеську

Українські удари по мостах уздовж критично важливих російських шляхах сполучення є частиною української кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій, вважають в ISW.

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Україна 6 серпня завдала ударів по двох ключових автомобільних мостах, які з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, змусивши ЗС РФ перенаправити автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні. ЗСУ методично намагаються відрізати ЗС РФ на півдні України та порушити їхнє матеріально-технічне забезпечення. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 6 серпня.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Вадимир Сальдо заявив, що ЗСУ випустили 12 ракет по автомобільному мосту через Генічеську протоку, а російська ППО перехопила 9 ракет. Зображення, поширені російською стороною, показують значні пошкодження мосту. Також російська сторона повідомила про обстріл Чонгарського мосту на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь). Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що ЗСУ випустили 2 ракети по мосту, одна ракета пройшла крізь російську ППО та пошкодила дорожнє полотно. Повідомляється, що переправи були атаковані крилатими ракетами Storm Shadow.

"ISW ще не отримало підтвердження того, що російські сили перехопили крилаті ракети Storm Shadow", — ідеться в повідомленні аналітиків.

Аксьонов повідомив, що на мосту через Чонгар тривають ремонтні роботи, а весь транспорт переправляють через КПВВ "Армянськ" та "Перекоп" і Т2202. ФСБ РФ водночас призупинила в’їзд цивільних осіб на Арабатську косу з 31 липня.

"Ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить ЗС РФ перенаправити військовий транспорт із Арабатської коси на довші західні маршрути між окупованим Кримом і окупованою Херсонською областю. Це призведе до значних збоїв у логістиці та ймовірності затримок і заторів, а ліквідація пошкодження мосту в районі Генічеська займе чимало часу.

"Українські удари по мостах уздовж критично важливих російських GLOC є частиною української кампанії блокування, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, що в ЗСУ підтвердили удари по автомобільних мостах у районі Чонгара та Генічеська й зазначили, що вони були важливими логістичними шляхами для окупантів.

Раніше повідомлялося, що 29 липня повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту. В командуванні зазначили, що операція пройшла успішно та створила нові проблеми для росіян.