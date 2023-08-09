FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов (видео)

Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.

Оператор дрона из ударной группы "Асгард" 120-й отдельной бригады территориальной обороны успешно поразил беспилотником вражескую боевую машину пехоты, несмотря на действие системы радиоэлектронной борьбы. Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале "Цензор.НЕТ" в среду, 9 августа.

Украинский военный запустил FPV-дрон в тыл врага, чтобы поразить БМП. Однако российские оккупанты попытались помешать эму с помощью системы РЭБ. Дрон попал под ее действие и стал не только отклоняться от курса, но и терять высоту. Однако оператор не бросал попыток бороться с помехами.

В результате дрон-камикадзе успешно прошел зону действия вражеской системы радиоэлектронной борьбы и вышел на свою цель — боевую машину пехоты оккупантов. Оператор выбрал необходимый для поражения угол, и дрон ударил технику в задний сектор башни. Для атаки военный воспользовался дроном-камикадзе, который предоставил проект по производству дронов "Дикие шершни".

Напомним, 11 июля СМИ писали о том, что украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата расправились с российским огнеметом "Шмель". Бойцы 2-го штурмового батальона разведовательно-ударного подразделения "Шершень" заметили на позициях противника реактивный пехотный огнемет и сбросили на него два боеприпаса.

А в конце марта 2023 года дроны ВСУ спасли жизни военных на передовой. Тогда разведывательно-ударное подразделение "Шершень" из 3-ей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины использовало дроны, чтобы отвлечь внимание россиян от пехоты.