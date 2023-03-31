Переключили внимание: как дроны ВСУ спасли жизни военных на передовой (видео)

Оккупанты не смогли обстреливать украинских пехотинцев, поскольку им пришлось защищаться от бомбардировки с воздуха.

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Разведывательно-ударное подразделение "Шершень" из 3-ей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины использовало дроны, чтобы отвлечь внимание россиян от пехоты на передовой. Бойцы опубликовали видеоролик в Telegram.

Третья ОШБ действует на Бахмутском направлении. Как сообщило подразделение "Шершень", оккупанты начали обстреливать украинскую пехоту, укрывшись на своих позициях. На видеоролике можно заметить, как два солдата ВС РФ ведут огонь из автоматов, прячась в окопе посреди лесопосадки, рядом можно заметить еще один похожий окоп с еще одним стрелком.

Операторы дронов решили помочь пехотинцам ВСУ и запустили над российскими позициями дроны. Заметив беспилотники, бойцы ВС РФ переключили внимание и попытались сбить их автоматным огнем. БПЛА, в свою очередь, приготовили для противника свои "подарки" в виде гранат ВОГ, которыми принялись сбрасывать с воздуха. Неизвестно, удалось ли "Шершням" поразить захватчиков взрывами, поскольку вид сверху ограничили ветви деревьев, но жизни бойцов ВСУ они наверняка спасли.

В январе операторы разведывательно-ударного подразделения ВСУ "Шершень" поразили оккупанта в окопе метким броском гранаты. Они использовали коммерческий дрон с самодельной системой, сбрасывающей боеприпасы при включении фонарика. В тот раз граната попала прямо по российскому военному и ликвидировала его. После взрыва еще один россиянин выбежал из укрытия, и даже не попытался помочь сослуживцу.

В феврале подразделение "Шершень" уничтожили позицию ВС РФ, задействовав три типа дронов. Сначала они заметили оккупантов через камеру крылатого беспилотника, затем отправили квадрокоптер на доразведку и убедившись, что россияне окопались под линией электропередач — запустили дрон-камикадзе для их ликвидации.