Відволікли увагу: як дрони ЗСУ врятували життя військових на передовій (відео)

Окупанти не змогли обстрілювати українських піхотинців, оскільки їм довелося захищатись від бомбардування з повітря.

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Розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" із 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України використав дрони, щоб відвернути увагу росіян від піхоти на передовій. Бійці опублікували відеоролик у Telegram.

Третя ОШБ діє на Бахмутському напрямі. Як повідомив підрозділ "Шершень", окупанти почали обстрілювати українську піхоту, сховавшись на своїх позиціях. На відеоролику можна побачити, як два солдати ЗС РФ ведуть вогонь з автоматів, ховаючись в окопі посеред лісопосадки, поруч можна помітити ще один схожий окоп із ще одним стрільцем.

Оператори дронів вирішили допомогти піхотинцям ЗСУ та запустили над російськими позиціями дрони. Помітивши безпілотники, бійці ЗС РФ відволіклися та спробували збити їх автоматним вогнем. Водночас, БПЛА приготували для супротивника свої "подарунки" у вигляді гранат ВОГ, які почали скидати з повітря. Невідомо, чи вдалося "Шершням" вразити загарбників вибухами, оскільки вид зверху обмежили гілки дерев, але життя бійців ЗСУ вони, напевно, врятували.

У січні оператори розвідувально-ударного підрозділу ЗСУ "Шершень" вразили окупанта в окопі влучним кидком гранати. Вони використовували комерційний дрон із саморобною системою, яка скидає боєприпаси при включенні ліхтарика. На той раз граната потрапила прямо по російському військовому і ліквідувала його. Після вибуху ще один росіянин вибіг з укриття, і навіть не спробував допомогти товаришу по службі.

У лютому підрозділ "Шершень" знищили позицію ЗС РФ, використавши три типи дронів. Спочатку вони помітили окупантів через камеру крилатого безпілотника, потім відправили квадрокоптер на дорозвідку і переконавшись, що росіяни окопалися під лінією електропередач — запустили камікадзе для їх ліквідації.