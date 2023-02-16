"Командна робота в трьох актах": дрони ЗСУ знищили бліндаж окупантів (відео)

Оператори виявили та підірвали позицію, яку росіяни облаштували під опорою високовольтної лінії електропередач.

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Українські військові з розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" із третьої окремої штурмової бригади використовували різні типи дронів, щоб знищити позицію російських військ на передовій. Вони показали результат операції на відео, опублікованому в Telegram.

Судячи з ролика, українські воїни під час аеророзвідки помітили можливу позицію ЗС РФ, яка була облаштована під опорою високовольтної лінії електропередач. Потім за допомогою іншого безпілотника провели дорозвідку з ближчої відстані та переконалися, що в бліндажі-землянці ховаються окупанти. Для знищення позиції оператор із третьої ОШБ запустив дрон-камікадзе, який влетів усередину землянки та вибухнув.

"Командна робота в трьох актах", — прокоментували в підрозділі "Шершень".

Третя окрема штурмова бригада була сформована 26 січня 2023 року в складі Сухопутних військ ЗСУ, а раніше вона була відома як полк Сил спеціальних операцій "Азов". Бригаду очолює полковник Андрій Білецький, колишній народний депутат України. Підрозділ "Шершень" входить до другого батальйону третьої ОШБ.

Наприкінці січня підрозділ "Шершень" відзвітував про успішний удар по позиції ЗС РФ за допомогою дрона. Оператор помітив солдата в траншеї та ліквідував його влучним скиданням гранати з квадрокоптера. Після вибуху окупант упав мертвий, а його товариш зі служби, що ховався неподалік, утік.

Напередодні ЗСУ показали, як дрон знищив станцію росіян в окупованій частині Херсонської області. Безпілотник перелетів через Дніпро, скинув гранату, виконав бойове завдання, але вже не зміг повернутися — батарея розрядилася, і він упав на середині річки.