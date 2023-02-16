"Командная работа в трех актах": дроны ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов (видео)

Операторы обнаружили и взорвали позицию, которую россияне обустроили под опорой высоковольтной линии электропередач.

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Украинские военные из разведывательно-ударного подразделения "Шершень" из третьей отдельной штурмовой бригады использовали разные типы дронов, чтобы уничтожить позицию российских войск на передовой. Они показали результат операции на видео, опубликованном в Telegram.

Судя по ролику, украинские воины во время аэроразведки заметили предполагаемую позицию ВС РФ, обустроенную под опорой высоковольтной линии электропередач. Затем с помощью другого беспилотника провели доразведку с более близкого расстояния и убедились, что в блиндаже-землянке прячутся оккупанты. Для уничтожения позиции оператор из третьей ОШБ запустил дрон-камикадзе, который влетел внутрь землянки и взорвался.

"Командная работа в трех актах", — прокомментировали в подразделении "Шершень".

Третья отдельная штурмовая бригада сформирована 26 января 2023 года в составе Сухопутных войск ВСУ, а раньше была известна как полк Сил специальных операций "Азов". Бригаду возглавляет полковник Андрей Билецкий, бывший народный депутат Украины. Подразделение "Шершень" входит во второй батальон третьей ОШБ.

В конце января подразделение "Шершень" отчиталось об успешном ударе по позиции ВС РФ с помощью дрона. Оператор заметил солдата в траншее и ликвидировал его метким сбросом гранаты с квадрокоптера. После взрыва оккупант упал замертво, а его сослуживец, прятавшийся неподалеку, сбежал.

Накануне ВСУ показали, как дрон уничтожил станцию россиян в оккупированной части Херсонской области. Беспилотник перелетел через Днепр, сбросил гранату, выполнил боевую задачу, но уже не смог вернуться — батарея разрядилась, и он упал на середине реки.