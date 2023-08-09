Взрыв в Московской области: повреждены более 100 квартир, людей ищут под завалами (видео)

По данным росСМИ, количество пострадавших возросло до 25 человек. Часть здания, в которой произошел взрыв, якобы использовалась в качестве склада пиротехники.

В результате взрыва, который погремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области РФ, в более чем 100 квартирах выбило окна, а под завалами могут находиться люди. Об этом 9 августа сообщает российское провластное медиа Shot.

По данным российских журналистов, причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде якобы стали "нарушения технологического процесса".

"Версию о якобы "ударе БПЛА", которую назвали некоторые СМИ, наш собеседник опроверг", — добавило российское медиа.

Как пишет российское издание Mash, минимум в 10 домах вокруг завода выбило взрывной волной стекла, а в некоторых квартирах даже снесло межкомнатные перегородки. Также очевидцы сообщили, что в соседних офисах осыпались потолки, а ближайший детсад пришлось эвакуировать.

По данным российского Telegram-канала Baza, количество пострадавших увеличилось до 25 человек.

Кроме того, канал со ссылкой на свои источники в руководстве завода сообщает, что здание, в котором произошел взрыв, не принадлежит заводу — оно было выкуплено в 90-х. Там якобы был организован склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".

Shot уточняет, что у фирмы имелись долги, а в январе 2022 года из-за этого за ней ввели наблюдение и проводили анализ ее финансового состояния.

Стоит отметить, что в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области решили не комментировать взрыв и человеческие жертвы в Сергиевом Посаде. Вместо этого там переслали сообщение главка МЧС, который объявил "марафон добра" и пообещал "только хорошие новости".

Взрыв в Сергиевом Посаде — в небо поднялся огромный столб дыма

9 августа росСМИ сообщил о мощном взрыве в Московской области России. Как выяснилось, взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода, который производит оптику для российской армии.

Напомним, 9 августа взрывы также прогремели в оккупированном Крыму. В Джанкойском районе в небо подняли вертолеты, они летели в сторону Азовского моря.