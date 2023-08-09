В Сергиевом Посаде могли взорваться снаряды, а не пиротехника, — росСМИ (видео)

По словам очевидцев, недалеко от места взрыва разбросаны несколько предметов, очень похожих на артиллерийские снаряды. При попытке снять на видео один из таких предметов россиянина "скрутили" неизвестные лица.

После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде Московской области оператор-любитель снял видео с предметом, похожим на артиллерийский снаряд, после чего силовики отобрали у него телефон. А тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил российским журналистам, что на заводе производят пиротехнику, а не оптику.

Так, на видео россиянин Андрей Трофимов, который позиционирует себя как репортера, успел запечатлеть на земле предмет, который очень похож на артиллерийский снаряд. Вероятно, боеприпас оттащили после взрыва. Ролик заканчивается в момент, когда он кричит: "Дай сюда! Телефон, телефон!" Судя по всему, российские силовики или кто-то из окружающих забрали у него телефон.

Предмет, похожий на артиллерийский снаряд

Кроме того, местные жители в соцсетях также стали публиковать фото и видео предметов, которые похожи на снаряды.

Причина взрыва в Сергиевом Посаде

Пока что точная причина взрыва неизвестна. По одной из версий, на территории завода взорвался склад с пиротехникой, который занимала компания "Пиро-Росс". Впрочем, директор компании утверждает, что взрыв произошел на соседнем складе. По словам Сергея Чанкаева взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы. При этом, там якобы не было никаких горючих материалов.

По другой версии, мог взорваться грузовик, который незадолго до взрыва заехал на территорию завода. По словам очевидцев, взрыв произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ, которым занималась компания "ПироРос". Грузовик привез что-то на склад, рабочие начали выгружать и произошла детонация.

Взрыв в Сергиевом Посаде — последние новости

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа 2023 года в 11:00.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 52 человека, 6 из них — в тяжелом состоянии, 4 человека госпитализированы в реанимацию. По словам губернатора Воробьева, под завалами могут находиться еще 5 человек.

4 здания полностью разрушены после взрыва в Сергиевом Посаде. Еще 6 построек разрушены частично, 14 зданий повреждены. По факту взрыва СК возбудил дело по статье 217 УК РФ — "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

По данным российского Telegram-канала Baza, среди причин взрыва правоохранители также рассматривают диверсию.

Напомним, в результате взрыва, который погремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области РФ, в более чем 100 квартирах выбило окна, а под завалами могут находиться люди.