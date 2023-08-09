Видит человека с 10 км: пограничники уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М" РФ (видео)

Бойцы бригады "Сталевий кордон" использовали FPV-дрон на Харьковском направлении, чтобы уничтожить комплекс видео-тепловизионного наблюдения.

Пограничники подразделения "Сталевий кордон" уничтожили вражеской комплекс наблюдения "Муорм-М". Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

"Во время проведения воздушной разведки на Харьковском направлении пограничниками 15 мобильного пограничного отряда был обнаружен российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что метким попаданием оператор дрона-камикадзе смог уничтожить комплекс. Такая система позволяет вести визуальное наблюдение на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Система оборудована оптической камерой с очень мощным "зумом".

Также опубликовано видео уничтожения "Мурома-М".

Также сообщалось, что FPV-дрон сразился с российской РЭБ и уничтожил БМП оккупантов. Дрон попал под воздействие "глушилки" ВС РФ, после чего начал сбиваться с маршрута и снижать высоту, но оператор смог довести его до цели.

Кроме того, напомним, что в Минобороны подтвердили, что ВС РФ хотят прорвать оборону ВСУ и выйти на Купянск. По словам замминистра Анны Маляр, в последнее время противник пытается штурмовать украинские позиции, чтобы закрепиться на новых позициях, но эти попытки безуспешны.