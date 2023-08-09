Бои на Таврическом направлении: ВС РФ за сутки потеряли десятки единиц техники, — генерал

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, Силы обороны продвигаются вперед и наносят серьезный урон не только живой силе и технике, но и логистике оккупантов.

На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вглубь оккупированной территории и при этом наносят ощутимый урон врагу. Об этом 9 августа сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Так, за минувшие сутки Вооруженные силы России потеряли на указанном направлении 244 человека, из которых 93 погибли, 150 ранены и еще один оккупант попал в плен.

Также было уничтожено 18 единиц техники ВС РФ, а именно:

3 танка;

6 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

1 БпЛА;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, Вооруженные силы Украины нанесли удары по логистике врага: уничтожены восемь складов боеприпасов и один пункт управления\командно-наблюдательный пункт.

"Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается. Слава Украине!" — резюмировал Тарнавский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, опубликованных 9 августа, украинские защитники продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом Силы обороны сдерживают наступление ВС РФ на Донбассе и Купянском направлении в Харьковской области.

Также напомним, 9 августа в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что украинские военные ударили по пункту управления российских оккупантов в Новой Каховке.