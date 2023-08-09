Армия США расширяет войска ПВО с Patriot: что известно

Сухопутные войска уже несколько лет нуждаются в новых батареях Patriot. Однако одна из проблем заключается в том, что немногие военные хотят идти именно в противовоздушные войска.

Вооруженные силы США расширят структуру сил противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает Defense News.

Генерал-лейтенант Дэниел Карблер на симпозиуме по вопросам космической и противоракетной обороны заявил, что армия работает над расширением войск ПВО и ПРО.

"Мы решаем эту проблему, увеличивая количество наших подразделений Patriot, которые находятся на развертывании", — заявил Карблер.

Пока неизвестно, сколько еще ЗРК Patriot приобретет армия США. Об этом должно сообщить руководство позже. Однако известно, что сейчас есть 15 батальонов Patriot и сейчас создается еще один. Отмечается, что потребность в дополнительных средствах ПВО в Сухопутных войсках уже давно стоит на повестке дня.

Однако сейчас в США пытаются побороть одну проблему — мало новобранцев желают идти в войска ПВО. Поэтому в этом году Карблер говорит, что уже готовым сержантам будут предлагать перейти в противовоздушную оборону.

Напомним, 7 августа СМИ писали, что ВС РФ пытались ударить ракетами "Кинжал" по правительственному кварталу в Киеве, но все боеприпасы сбил Patriot.

29 июля СМИ писали, что зимой будут новые ракетные атаки РФ, поэтому Украине надо больше противоракетных комплексов Patriot. Новые удары могут быть нацелены на трубопроводы.