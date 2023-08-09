ВС РФ используют бронепоезда: эксперты рассказали об их роли в войне в Украине (фото)

Несмотря на свою архаичность бронепоезда обладают стратегической мобильностью на территории с железнодорожными сетями. Они способны перевозить большое количество живой силы и техники, проводить инженерную разведку, восстанавливать полотно, сопровождать грузы и т.д.

Вооруженные силы РФ, несмотря на архаичность бронепоездов, использует данный вид военной техники для проведения различных боевых операций. Как рассказали 8 августа в своем материале обозреватели Army Recognition, армия РФ использует бронепоезда для проведения операций по разминированию и сопровождению в зоне боевых действий Украины.

В частности Западный военный округ российской армии задействовал специальный бронепоезд для выполнения различных задач, включая инженерную разведку, восстановление поврежденных железнодорожных путей и сопровождение грузов в зоне боевых действий в Украине.

Обозреватели обратили внимание, что в сеть выложены кадры бронепоезда ВС РФ, который защищен бронеплитами, оснащен вооружением, оборудованием и системами огневой поддержки. В нем также предусмотрены укрытия для ведения огня и отражения атак противника.

Защита и огневая мощь бронепоезда

Стены вагона выполнены из 20-миллиметровой стали и усилены мешками с песком, уложенными за деревянными щитами. Внутри отсека стрелки вооружены автоматическим оружием и крупнокалиберными пулеметами. В целях безопасности локомотив располагается в центре состава, а машинист выполняет указания диспетчера.

Для повышения защищенности бронепоезда на бортовой железнодорожный вагон устанавливается БМП-2, обеспечивающая мощную огневую мощь за счет бортовых систем вооружения, а именно:

30-мм пушку 2А42;

7,62-мм пулемет ПКТ с боекомплектом 2 000 патронов;

переносной противотанковый ракетный комплекс 9K111"Фагот";

ПТРК "Конкурс";

блок из трех дымовых гранатометов.

БМП-2, установленный на бронепоезде

Для защиты от наземных и воздушных угроз бронепоезда также вооружены спаренными 23-мм зенитками ЗУ-23-2 с темпом стрельбы до 2000 выстрелов в минуту. Данная установка, отмечают эксперты, часто используется для стрельбы прямой наводкой по наземным целям, включая пехоту и легкую технику. А в качестве боеприпасов может использовать бронебойно-зажигательные снаряды и фугасные.

Преимущества

Несмотря на мягко говоря не новое вооружение, все же следует учесть, что одним из главных преимуществ бронепоездов является их стратегическая мобильность. Авторы публикации подчеркивают, что бронепоезда могут перевозить большие группы войск, и серьезные объемы техники и грузов по протяженным железнодорожным сетям — такая мобильность может дать стратегическое преимущество в определенных сценариях, особенно в регионах, где железные дороги играют доминирующую роль в перевозках.

Солдаты российской армии на бронепоезде

Кроме того потенциально на них можно устанавливать дополнительное современное вооружение от зенитных и противоракетных систем до артиллерии обеспечивая, таким образом, как оборонительные, так и наступательные возможности в движении.

Также еще одним преимуществом является их универсальность: в зависимости от требований они могут быть приспособлены для выполнения различных задач — от непосредственных боевых действий до поддержки и разведки.

Ранее мы писали об элитном бронепоезде президента РФ Владимира Путина. На опубликованных фото можно было увидеть внутренние виды и роскошные интерьеры, стоимостью сотни миллионов рублей.