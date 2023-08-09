Мобилизация 2023: могут ли посольства выдавать повестки и принудительно вернуть украинцев

По мнению юристов, дипломаты не имеют полномочий вручать повестки и привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от мобилизации.

Украинское правительство обязало посольства и консульства страны за рубежом вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Но могут ли дипломаты вручать повестки и привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от мобилизации? Издание "Телеграф" со ссылкой на адвокатов сообщает, что даже если гражданин Украины призывного возраста становится на консульский учет или снимается с него, дипломатическое учреждение должно сообщить об этом ТЦК в Украине в течение недели. Вопреки этому, практика вручения повесток в дипломатических учреждениях остается вопросом, на который нет четкого ответа.

Могут ли дипломаты вручать повестки

Заявления о том, что в дипломатических учреждениях выдают повестки, были опровергнуты официальными представителями Министерства иностранных дел Украины. Судебные эксперты указывают на то, что дипломатические представители не имеют полномочий на выдачу повесток, и даже если бы такие полномочия существовали, их реализация была бы труднореализуемой. Вместо этого дипломатические учреждения обязаны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в случае мобилизации или военных действий, однако конкретные механизмы этого способствования не определены в правилах.

Несмотря на это, украинские дипломатические миссии за рубежом поддерживают определенный воинский учет. Однако практика показывает, что большинство украинцев, находящихся за границей, не становятся на консульский учет, пока им не понадобится помощь, и процедура этой регистрации гораздо проще, чем в украинских военкоматах.

Суть военного учета заключается в том, чтобы государство и военное руководство знали, где находятся граждане, сколько их, какой возраст и профессия, чтобы иметь представление о ресурсах для возможной мобилизации. Однако даже в случае учета в дипломатических учреждениях, реализация конкретных мер по мобилизации остается неясной.

Могут ли принудительно вернуть в Украину военнообязанного

По словам юриста Андрея Новака, существуют механизмы принудительного возращения военнообязанных украинцев, но их крайне сложно реализовать.

"Первый сценарий включает уголовное преследование, особенно за уклонение от призыва на службу, когда человек объявлен в розыск по решению суда. В таком случае можно обращаться в полицию соответствующей страны для начала процедуры экстрадиции", — пояснил Новак.

Тем не менее, как отметил адвокат Дмитрий Бузанов, добиться экстрадиции — задача далеко не простая.

"Даже при уголовных нарушениях такой подход сложно реализуется. Например, Украина и Польша имеют соглашение о сотрудничестве в сфере правопорядка и уголовных дел, но за военные нарушения обычно не происходит экстрадиции, так как это оговорено в соглашении. А за игнорирование военкомата тем более", — отмечает адвокат Бузанов.

"Второй вариант возврата — это принудительное изгнание из страны, где человек находится, если он там совершил правонарушение. Однако это уже не связано с воинским учетом или мобилизацией, а скорее с внутренними вопросами гражданина в стране, где он проживает", — резюмировал Новак.

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