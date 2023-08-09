Военкому Киева вручили протокол о коррупции: какая ответственность предусмотрена (фото)

Столичный военкомат назначил на должность в территориальный центр свое близкое лицо. Он не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов, рассказали в МВД.

Руководителю одного из районных в Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручили протокол о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

"Чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что военком назначил на должность в территориальный центр свое близкое лицо. Тем самым он нарушил требования статьи 28 закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, он не принял меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

В результате ему предусмотрена административная ответственность согласно действующему законодательству за нарушение, связанное с коррупцией. Поэтому в отношении киевского военкома составили административный протокол по ч. 1 и 2 ст. 172-2 КУоАП. В свою очередь за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 8 августа Фокус писал, что в Киеве Печерский районный суд арестовал военкома, который возглавляет Донецкий областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он незаконно обогащал подчиненных. По данным следствия, он направлял подчиненных якобы для выполнения боевых задач на передовую, за что те получали "боевые" выплаты.

7 августа ГБР сообщило о подозрении военкому из Полтавской области, который вместе с двумя коллегами жестко избил подчиненного. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.