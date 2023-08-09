Наступление ВСУ: у Зеленского посоветовали набраться терпения и внимательно следить за качественной работой

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, в будущем, после войны в Украине, Российская Федерация перестанет существовать как военная угроза.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 августа заявил, что Вооруженные силы Украины окончательно уничтожили очередной миф о российской армии, которую называли "второй армией в мире". Об этом он написал в социальной сети Twitter.

"Когда кто-то рассуждает об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное — не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать", — пишет Подоляк.

Чтобы уничтожить очередной миф, сегодня важно набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, отметил Подоляк. Силы обороны обязательно доведут это до справедливого финала.

Подоляк считает, что Российская Федерация после окончания войны, которую она развязала в Украине, не будет представлять военной угрозы, как минимум, для Украины и стран Европы. Он также отметил, что наступление Вооруженных сил Украины сейчас продолжается.

"Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем... наступательные операции продолжаются", — добавил Подоляк.

Напомним, 9 августа военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что ВС РФ "размазывают" резервы по всему фронту, чтобы удержать позиции. Несмотря на то, что российская сторона сообщает о победах на украинском фронте, никаких успехов в реальности она не имеет и изо всех сил пытается удержать свои позиции.

Кроме того, 9 августа в ЦНС сообщали, что РФ бережет кадровых военных и бросает на "мясные" штурмы мобилизованных и заключенных. Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта, а военное руководство врага не обращает внимания на большие потери.