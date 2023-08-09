Взрыв в Подмосковье: пострадавший завод участвовал в разработке нового бомбардировщика, - СМИ

В СМИ предполагают, что оптико-механический завод в Сергиевом Посаде с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Загорский оптико-механический завод в Подмосковье, где прогремел взрыв 9 августа, мог участвовать в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения. Об этом сообщают в российском медиа "Агентство. Новости", проанализировав информацию на сайте государственных закупок РФ.

В СМИ отмечают, что госконтракты завода прекратили публиковать после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако информация о ранее заключенных сделках доступна. Среди них контракт на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"". Срок исполнения — 2027 год, стоимость работ — 69 миллионов рублей.

Заказчиком выступал национальный исследовательский институт "Экран" в городе Самара, который занимается разработкой оборудования для военной авиации. Исполнителем проекта является компания "Туполев", а госзаказчиком — Минобороны России. Согласно контракту, следить за работами должны военные представительства Минобороны №1205 в Сергиевом Посаде и №684 в Самаре.

Эта информация, по утверждениям росСМИ, свидетельствует о том, что предприятие в Подмосковье с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

По информации российского информагентства ТАСС, самолет спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие. "Посланник" будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Что известно о взрыве на заводе в Подмосковье

Напомним, 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва пострадали 52 человека, 6 из них — в тяжелом состоянии, 4 человека госпитализированы в реанимацию, под завалами могут находиться еще 5 человек. Более чем в ста квартирах выбило окна.

Руководство завода поспешило сообщить, что здание, в котором произошел взрыв, якобы не принадлежит заводу — оно было выкуплено в 90-х и переделано под склад готовой продукции пиротехнической компании "Пиро-Росс".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил российским журналистам, что на заводе производят пиротехнику, а не оптику. Именно она, по одной из версий, якобы стала причиной взрыва. Позже в сети появилось видео, на котором оператор-любитель обнаружил на территории завода предмет, похожий на артиллерийский снаряд, после чего силовики отобрали у него телефон.

Еще одна версия, почему на заводе произошло ЧП — взорвался грузовик, который незадолго до этого заехал на территорию завода, и рабочие разгружали сырье для производства взрывчатых веществ. Также, по данным российского медиа Baza, правоохранители рассматривают вариант диверсии.

Фокус писал в июле, что конструкторы "Туполева" могут находиться на финальной стадии разработки стелс-бомбардировщика нового поколения "Посланник".