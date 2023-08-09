До 100 тысяч грн: в Кабмине утвердили размер выплат для защитников Украины

Для участников боевых действий, которые непосредственно защищают Украину, выплаты составят 100 тысяч гривен, а срочники и курсанты будут получать ежемесячные доплаты в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

Все, кто привлечен к защите Украины от России, будут получать доплаты во время войны. В частности, это касается военнослужащих, спасателей и правоохранителей. Подробности сообщил руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

На внеочередном заседании Кабмина 9 августа приняли постановление. Оно нормирует вопросы, касающиеся справедливых ежемесячных доплат для спасателей, военнослужащих и правоохранителей.

"На время действия военного положения размер доплат составит 30 тыс. грн ежемесячно", — говорится в сообщении.

Для тех, кто осуществляет оперативное управление военными подразделениями и частями на расстоянии, доплаты могут быть выше и достигать 50 тысяч гривен. Для участников боевых действий, которые непосредственно защищают Украину, выплаты составят 100 тысяч гривен.

Для срочников и курсантов также решили установить ежемесячные доплаты — 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Дискуссия относительно доплат военным

В начале мая высшее военное командование Украины обратилось к депутатам Верховной Рады с предложением отложить рассмотрение законопроекта № 8312 о возвращении доплат военным в 30 тысяч гривен. Инициатива касалась возвращения выплат и не учитывала особенностей прохождения службы в разных регионах и сложности боевых задач. Командование высказалось о том, что военных нельзя разочаровывать очередным актом популизма.

В мае в Минфине заявили, что доплаты 30 тысяч лишают солдат мотивации воевать. Как рассказал глава ведомства Сергей Марченко, далеко не каждый в армии находится на передовой.

Напомним, 30 мая кроме увеличенных выплат, украинские защитники получили больше дней для отдыха. Военнослужащим могут предоставить ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней.