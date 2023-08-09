Есть погибшие и пострадавшие: Россия обстреляла жилой квартал Запорожья (фото, видео)

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре, разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе. Количество погибших возросло до трех. Еще пять человек пострадали.

Три человека погибли в результате ракетной российской атаки в Запорожье. Еще пять человек получили травмы, они находятся в больнице. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram.

По его словам, количество пострадавших может возрасти. Подробности ракетного удара Малашко огласить отказался.

"Российская ракета попала возле церкви", — рассказал он.

"Сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе", — пояснил он.

разрушенный храм в Запорожье Фото: Юрій Малашко/Telegram

Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Специалисты экстренных служб работают над ликвидацией последствий.

Фото: Юрій Малашко/Telegram

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram ранее сообщал, что враг атаковал жилой квартал Запорожья. Ему было известно о двух погибших.

Он также заявил, что есть раненые. Количество пострадавших Куртев не назвал. Дополнительная информация уточняется.

"Россия — страна-террорист", — говорится в его сообщении.

Обстрел Запорожья: реакция Зеленского

Атаку на Запорожье президент Украины Владимир Зеленский назвал новым ударом российских террористов. По его словам, по состоянию на 20:35 было известно о трех погибших.

"Мои соболезнования родным", — сообщил руководитель государства.

Он подчеркнул, что продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Зеленский заверил, что Россия за это преступление будет отвечать.

"Ответ российским террористам будет на передовой — благодаря нашим героическим воинам", — добавил политик.

Напомним, 7 августа российские войска попали в многоэтажный дом в Покровске. В результате атаки погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Оккупанты применили комплексы "Искандер" для удара по жилому дому и другой гражданской инфраструктуре.