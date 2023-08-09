Обстрел Запорожья: медики реанимировали человека, которого считали погибшим, — МВД (фото, видео)

Пострадали горожане, которые в момент ракетного удара находились на улице. В МВД в очередной раз подчеркнули, насколько важно не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

В результате ракетного удара российских войск в Запорожье погибли двое, а не три человека, как сообщалось ранее. Об этом в Telegram сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

Медикам удалось провести реанимационные мероприятия и спасти одного человека. Сначала представители местной власти озвучивали информацию о гибели трех граждан.

"Запорожье: погибли 2 человека, ранены — 7", — сообщил глава ведомства.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание на территории хозяйственной постройки. Полицейские провели поквартирный обход жилых домов. Погибших или травмированных правоохранители не зафиксировали. Пострадали горожане, которые в момент ракетного удара находились на улице.

Клименко призвал ответственно относиться к своей жизни. В МВД в очередной раз подчеркнули, насколько важно не пренебрегать правилами безопасности.

Обстрел Запорожья 9 августа: Россия атаковала жилой квартал

Российские войска целенаправленно нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья 9 августа. Оккупанты разрушили церковь и торговые точки в Шевченковском районе.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что количество погибших возросло до трех. Еще пять человек пострадали.

Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Специалисты экстренных служб работают над ликвидацией последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Запорожье новым ударом российских террористов. Руководитель государства заверил, что Россия за это преступление будет отвечать.

Напомним, 7 августа Россия обстреляла Покровск, что в Донецкой области. В результате ракетных ударов погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Оккупанты решили применить по гражданскому населению ракеты "Искандер".