"Ответ на агрессию Запада": в ISW рассказали, для чего Шойгу укрепляет западные границы РФ

По информации аналитиков, глава российского Минобороны провел заседание с подчиненными, где попытался оправдать возобновление двух военных округов и выделение средств на них.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал усиление войск РФ, которое связывает якобы с угрозой со стороны НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 9 августа.

По информации аналитиков, глава российского оборонительного ведомства попытался оправдать тот факт, что Московский и Ленинградский военные округи были возобновлены.

Причиной для этого якобы стало противодействие так называемой агрессии Запада. По его словам, поддержка странами НАТО Украины является экзистенциальной угрозой для РФ и ее населения. По крайне мере, так должен думать народ. На возобновление округов нужно также много ресурсов и времени.

Стоит отметить, что днем ранее Сергей Шойгу провел заседание коллегии Минобороны, где и было принято решение снова вернуть те округи, которые существовали в РФ до 2010 года. При этом, вместо происходящего внутри РФ во время встречи он постоянно комментировал то, как Запад поддерживает Украины и для чего якобы Альянс расширяется. Все это, по мнению главы российского ведомства, является риском для дальнейшей эскалации и дестабилизирует ситуацию.

В связи с этим в Кремле решили укрепить группировки сил на своих западных границах, чтобы предоставить "соседям" ответ на вероятные угрозы.

"Шойгу рассматривает восстановление этих военных округов как необходимый ответ на вероятную агрессию Запада против России, только чтобы оправдать расходы необходимых для этого ресурсов, времени и институциональных возможностей", — подытожили аналитики из ISW.

Напомним, 31 июля сообщалось, что по информации Financial Times, Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине. Он может временно отступить, но только чтобы подготовиться к большей и продолжительной войне.