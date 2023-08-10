ВС РФ начали использовать в Украине 122-мм реактивные снаряды произвосдтва КНДР (фото)

Аналитики предполагают, что боеприпасы были поставлены российской армии не напрямую из Северной Кореи — наиболее вероятным поставщиком является Иран.

На вооружении российских военных в Украине замечены 122-мм реактивные снаряды северокорейского производства. При этом, как отметили 9 августа OSINT-исследователи из проекта Ukraine Weapons Tracker, хотя эти ракеты действительно производятся в КНДР, маловероятно, что они поставляются напрямую.

"Северокорейские ракеты Р-122 калибра 122 мм начали выдаваться экипажам российских БМ-21 "Град". Судя по снимкам, почти вся маркировка на ракетах была зачищена", — говорится в публикации.

Также аналитики сообщили, что судя по полученной ими информации о других типах боеприпасов, поставленных в последнее время, включая еще один тип ракет "Град", наиболее вероятным поставщиком является Иран.

"Иран, как известно, обладает ракетами Р-122 и ранее поставлял в Россию отремонтированные снаряды 152-мм", — отметили авторы публикации.

Сравнение снарядов в Украине с боеприпасами, захваченными на грузовом судне "Francop" в 2009 году

Российские СМИ также говорят о том, что на появившихся в сети фото именно северокорейские реактивные боеприпасы, которые якобы были поставлены не напрямую из КНДР, а переданные через Иран, поскольку корейские ракеты Р-122 в свое время состояли на вооружении иранской армии.

Ракеты Р-122 в Иране. Архивное фото

Напомним, по мнению журналистов Associated Press, министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в КНДР договаривался об увеличении продажи Москве северокорейского вооружения, которе необходимо для продолжения военных действий в Украине.