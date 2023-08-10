Комиссия Минкульта не смогла опечатать корпуса Киево-Печерской лавры из-за поющих верующих (видео)

Заповедник и Минкульт заранее прислали монастырю предупреждение об освобождении корпусов до 10 августа, но в УПЦ МП не отреагировали.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным односторонний отказ от Договора продления аренды. 10 августа представители заповедника и Минкульта пришли опечатывать помещение. Об этом сообщают российские "РИА Новости"

"Комиссия Минкультуры Украины попыталась опечатать очередные корпуса Киево-Печерской лавры, но верующие не позволили ей это сделать", — говорится в сообщении.

Адвокат УПЦ МП Никита Чекман, который отстаивает интересы УПЦ в суде, заявил, что решение суда было ожидаемым и пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Всем прихожанам Украинской Православной Церкви хотим подчеркнуть: будут использованы все национальные и международные способы защиты, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру за Украинской Православной Церковью, а пока ожидаем составления и провозглашения полного текста судебного решения и готовимся к апелляционному производству", — написал он.

Также он обнародовал сообщение монастырю от Министерства культуры Украины относительно опечатывания нескольких корпусов на территории монастыря и просьбы их освободить.

"С целью обеспечения работы комиссии заповедник просит подготовить для передачи корпуса, прекратить заселение посетителями корпусов №№ 54, 57, 59, которые монастырь использует как гостиницы, и корпус 368 (мастерские и магазин). Освободить указанные корпуса до 9:00 10 августа. Дать доступ комиссии для проверки и опечатывания", — говорится в сообщении.

Сообщение от Минкульта монастырю

В указанное в предупреждении монастырю время к указанным корпусам сошлись верующие УПЦ МП, которые пением и молитвами пытались отвадить членов комиссии от зданий, которые должны были опечатать.

Чем закончилось выселение УПЦ МП из нескольких корпусов Нижней лавры, пока неизвестно.

Напомним, что в УПЦ МП заявили, что не оставят лавру, потому что считают требования Национального заповедника несоответствующими украинскому законодательству.

30 марта стало известно, что договор аренды УПЦ МП Киево-Печерской лавры был расторгнут в одностороннем порядке. Из-за этого монахов монастыря предупредили о выселении. УПЦ МП подала в суд.