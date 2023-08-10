"Охотятся на технику": под Бахмутом впервые заметили комплексы РФ "Вихрь", — Жорин

По словам майора ВСУ, противник пытается выбирать те участки фронта, где их потом не достанут украинские военные. Атака производится на дистанции.

Российские оккупанты на Бахмутском направлении начали использовать комплексы "Вихрь" или какую-то их современную альтернативу. Об этом заявил майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады в своем Telegram-канале 10 августа.

По его словам, российское вооружение, которое заметили украинские военные, были замечены на вертолетах ВС РФ. В такой способ они надеются на то, что смогут остановить украинское продвижение в районе Бахмута.

"Так они начали охотиться на нашу технику, чтобы поражать ее на дистанции – там, где мы их не можем достать", — говорится в сообщении.

РФ начала атаковать позиции украинских военных с ПТРК "Вихрь" Фото: Скриншот

Противотанковый комплекс 9К121 "Вихрь": что известно

Это авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь", который необходим для поражения бронированной техники различного типа. Его разработка началась в РФ еще в 1980 году, а в 1992 году приняли на вооружение.

Комплекс может вести стрельбу одиночными ракетами и залпом из двух ракет. Высокая скорость вооружения, которая достигает 610 м/c, способствует снижению уязвимости вертолета во время атаки.

Бахмутское направление: ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление разу на нескольких участках фронта, среди которых Бахмутское, Мелитопольское и Бердянское направления.

В районе города Бахмут бойцы Сил обороны продолжают продвигаться вперед, пока россияне пытаются атаковать в ответ. ВС РФ хотели контратаковать в окрестностях Клещиевки и в районе северо-восточнее Дружбы, однако вернуться на утраченные позиции им не удалось.

Напомним, 10 августа украинцам рассказали, к чему приведет быстрый темп контрнаступления ВСУ. Директор благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что у людей изначально были преувеличены ожидания, что и привело к разговорам о "медленном темпе". Если все делать быстро и необдуманно, потери украинских войск будут колоссальными.