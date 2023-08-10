Ночная атака по нефтебазе в Ровненской области: Генпрокуратура раскрыла детали (фото)

Ночью 10 августа российские силы атаковали беспилотниками нефтебазу в Ровненской области. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим, возник пожар.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетной атакой россиян по нефтебазе в Дубенском районе ночью 10 августа. Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, ночью 10 августа 2023 года военнослужащие ВС РФ атаковали беспилотниками Shahed территорию гражданской нефтебазы в Дубенском районе Ровненской области. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим, возник пожар. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство областной прокуратуры, Управления СБУ в Ровненской области и ГУ ЧП в области.

"При процессуальном руководстве Ровненской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Сейчас прокуроры и следователи собирают доказательства и документируют последствия вооруженной агрессии России. На месте также работают сотрудники ГСЧС. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Ровненской области.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ночью 10 августа Ровненская область пострадала от массированной атаки вражеских БПЛА. В результате обстрелов в Дубенском районе региона разрушена нефтебаза. Масштабный пожар ликвидировали 45 спасателей с привлечением 14 единиц техники и пожарного поезда. Председатель Ровненской ОВА сообщал, что в результате вражеского удара никто не пострадал. Химический и радиационный фон в норме.

Также 10 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки погибли гражданские люди. Среди погибших 19-ти летняя Светлана Семейкина и 21-летняя Кристина Спицына. По словам местных жителей, девушки увлекались музыкой и выступали дуэтом и собирали деньги для ВСУ.

Фокус писал 9 августа, что ВС РФ из артиллерии обстреляли Николаевку в Донецкой области. В результате атаки ранения получили трое селян в возрасте 53-57 лет.